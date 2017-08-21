Олег Руммо о спасении 31-летнего белоруса: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы»

Причиной операции стал яд бледной поганки. Ее житель Старобина съел случайно. Пациента госпитализировали в районную больницу Солигорска. А оттуда – в Минск. Донорский орган здесь нашли менее чем за сутки. Сейчас пациент уже выписан. Его жизни ничего не угрожает.

Добавим, что в РНПЦ трансплантации органов и тканей с 2008 года выполнено 485 пересадок печени.

Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор, руководитель ГУ «Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей»: Когда речь именно не об отравлении грибами, а об отравлении грибом – бледной поганкой, яд которой особенно токсичен, счет идет буквально на часы. В данном случае, к счастью, нам удалось очень быстро найти подходящий для этого пациента орган.

Ежегодно мы выполняем подобные операции, преимущественно во второй половине августа-первой половине сентября. Коллектив и команда знает все особенности ведения этих пациентов. И если эта операция выполняется вовремя, нам удается защитить мозг пациента от необратимых изменений.

21 августа стало известно о том, что в Беларуси создадут новый центр трансплантологии. Такое решение принято главой государства. В комплексе разместятся операционные интенсивной терапии и реанимации, а также отделения для хирургического лечения. Средства на строительство центра будут выделены из бюджета.