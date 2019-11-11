Что удивило директора футбольной школы из Санкт-Петербурга в спорткомплексе в белорусской деревне?

Выходные и праздники сельская молодежь ждала с нетерпением. Это было настоящее событие. По тому, как являлись юноши, можно было сказать, кто первый парень на селе.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Танцы, песни под гармошку и привозное кино – считай, и весь набор развлечений для сельской молодежи.