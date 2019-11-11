Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным заведением у местных. Открыл точку заморского общепита односельчанин.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Александр Будник, бизнесмен, житель деревни Туча Минской области:

Отец тоже занимался бизнесом – у него продуктовый магазин был. По этой жилке и пошло. Там, где родился, там и пригодился.

Частную инициативу на селе поощряет, а главное, поддерживает государство: налоговые скидки и льготы как подспорье для начинающих бизнесменов.