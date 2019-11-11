Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным заведением у местных. Открыл точку заморского общепита односельчанин.
Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным заведением у местных. Открыл точку заморского общепита односельчанин.
О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Александр Будник, бизнесмен, житель деревни Туча Минской области:
Отец тоже занимался бизнесом – у него продуктовый магазин был. По этой жилке и пошло. Там, где родился, там и пригодился.
Частную инициативу на селе поощряет, а главное, поддерживает государство: налоговые скидки и льготы как подспорье для начинающих бизнесменов.
Все для того, чтобы шестеренки большого механизма под названием «Возрождение села» работали.
Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле
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