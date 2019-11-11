Макияж на каждый день за 20 минут. Мастер-класс визажиста

Инна Леута, визажист:

Самый лучший способ, по моему мнению, в качестве подготовки кожи – нанести после умывания тоник, капельку сыворотки, глубоко увлажняющей, которая полностью уходит в верхние слои кожи, и сверху небольшую капельку специального масла под макияж.

Если кожа проблемная, то тонируйте ее специальным компактным стиком вот таким вот образом: нанесите несколько полосочек на нужные места, на центральные зоны, а далее растушуйте быстро специальной кистью кабуки, при этом вам не понадобится дополнительно камуфлировать отдельные высыпания и тратить на это время.

В случае с Екатериной, у нас хорошая гладкая ровная кожа, нам нужно всего лишь проработать синяки под глазами специальным корректором.

Обратите внимание на то, чтобы ваша компактная пудра совпадала с оттенком кожи либо была чуть-чуть светлее и наносить мы будем все той же кистью кабуки. После тонального крема или пудры мы помним, что наше лицо лишается теней и скульптуру немного нужно выделять. При выборе бронзера я рекомендую выбирать оливковые оттенки. Хайлайтер наносим на верхние части скул, слегка на спинку носа, немного на подбородок и можно слегка пройтись в зоне лба.

Самый лучший способ укротить самые неукрощаемые брови – это цветная тушь. Отдельные волоски мы быстро и эффективно прорисуем маркером для бровей.

Если вы светлокожая, то я вам рекомендую холодный оттенок. Если у вас кожа с оливковым или бронзовым подтоном, то я вам рекомендую более бронзовый или коричневый оттенок, может быть, песочный.

Если глаза у вас круглые и нижнее веко объемное, то до центра в тушевке не доходите. Пушистая кисточка из белки или из козочки поможет вам сделать переход более мягким.

Завершаем макияж мы двумя видами карандашей. Светлый карандаш, такой бронзово-золотистый мы добавляем на слизистую во внутренний уголок глаза и немного под нижние ресницы. Второй карандаш оливкового оттенка мы будем использовать в межресничное пространство верхних ресниц и как растушеванную стрелочку по верхнему веку.

Самый быстрый способ очертить ресницы – это керлер и тушь. Причем тушь не обычная, а объемная. Небольшой совет: если вы где-то дотронулись до кожи, прокрашивая ресницы, не спешите вытирать палочкой, подождите совсем немного и аккуратно уберите остатки туши ершиком для расчесывания бровей.

Кремовые румяна такого ягодного цвета я добавляю на нижнюю губу тонким слоем, слегка выходя за ресницы, и на верхнюю губу. Этот же продукт я нанесу на щечки в качестве румян.