«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси сформирован противоминный центр Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будут готовить специалистов для инженерных войск, которые при необходимости смогут провести разминирование территорий.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск:

В современном мире, современных войнах и конфликтах количество и качество применяемых боеприпасов значительно возросло. Значительно возросло применение самодельных взрывных устройств и, естественно, мы должны найти адекватный ответ. Это адекватные меры, которые принимаются в нашем государстве. Мы должны подготовку саперов поднять на качественно новый уровень: как их качество подготовки, так и количество военнослужащих, которые умеют и должны уметь это делать.

В Центре задействованы специалисты, имеющие практический опыт по разминированию территории. Здесь сконцентрирована и вся необходимая современная учебно-материальная база.