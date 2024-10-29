Огуречная столица Беларуси. Рассказываем, как появился город Шклов

Ирина Гапеева, старший научный сотрудник Шкловского районного историко-краеведческого музея:

1535 год – очень серьезный пожар вследствие войны, город был сожжен русским воеводой Василием Шуйским. Был перенос Ходкевичами на излучины реки Серебрянки в место впадения Серебрянки. Я как раз стою здесь, возле замка, который был построен во второй половине XVI века. Здесь просуществовал Шклов 250 лет. Там до сих пор сохранились узкие улочки, как в средневековом городе. Война Русско-Польская XVII века, Северная война – они вообще уничтожили Шкловское графство на 90 %. И уже владелец Адам Чарторыйский не стал отстраивать этот Шклов, так как был из Франции, решил сделать европейский городок. Получается, что этот Шклов тоже остался, а он переносит на 2,5 километра на Север. В 1768 году случился серьезный пожар, 300 домов сгорело, а в 1769 году он уже построил ратушу, и все улицы нашего города пролегли строго по углам нашей ратуши.

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