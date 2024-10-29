Прямой эфир

Военнослужащие высадили более 120 тыс. саженцев в Речицком лесничестве

29 октября 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 140 военнослужащих Гомельского гарнизона в Речицком лесничестве высадили 30 тысяч новых деревьев. Вместе с ними трудился и Министр обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие высадили более 120 тыс. саженцев в Речицком лесничестве-2

Всего же за время проведения акции «Дай лесу новае жыццё!» белорусские военнослужащие уже высадили более 120 тысяч саженцев. И это еще не итог. Отметим, что именно люди в погонах одними из первых пришли на помощь районам, пострадавшим от последствий непогоды.

Военнослужащие высадили более 120 тыс. саженцев в Речицком лесничестве-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В июле этого года военнослужащие сразу непосредственно включились в работу по оказанию помощи в устранении последствий стихии. Так было всегда, так и будет. Будь то ураган, паводки или снежные заносы. Или, например, надо быстро урожай убрать – военные всегда приходят на помощь. 

Кстати, что касается уборки урожая, в этом году мы также традиционно принимали участие и оказывали помощь в уборке урожая. Наши автомобилисты перевезли более 75 тысяч тонн различной сельскохозяйственной продукции. Это наш вклад в общий урожай. Кроме нас самих, никто хлеб не посеет, никто на помощь людям не придет. Да и деревья сами после урагана не вырастут.

Военнослужащие высадили более 120 тыс. саженцев в Речицком лесничестве-6

В акции «Дай лесу новае жыццё!», которой дал старт Президент, уже приняли участие около 30 тысяч человек. В их числе более 500 военнослужащих.

# Благотворительная акция # Виктор Хренин

Другие новости рубрики

Все новости
Экспорт продовольствия из Беларуси может составить 8,5 млрд долларов – Шулейко
29 октября 2024 13:37

Экспорт продовольствия из Беларуси может составить 8,5 млрд долларов – Шулейко

Как распознать одонтогенный гайморит? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом о нюансах лечения
29 октября 2024 12:39

Как распознать одонтогенный гайморит? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом о нюансах лечения

Международная конференция «Молодёжь в науке» стартовала в Минске
29 октября 2024 12:19

Международная конференция «Молодёжь в науке» стартовала в Минске