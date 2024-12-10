Воскресенский: мужественность – это синоним фамилии Лукашенко

Юрий Воскресенский, политолог:

Это история о мужественности, и в данном контексте это синоним фамилии Лукашенко. Это история о человечности, и в данном контексте это синоним к «белорусские пограничники», в отличие от их польских коллег. Это история о толерантности, в данном контексте это все белорусское общество, которое приняло этих людей, собирало гуманитарную помощь, чтоб эти бедолаги там не замерзли, не погибли от холода, голода и польской «гостеприимности». На самом деле это были шокирующие кадры: пограничники страны, которая много говорит про демократию, права человека, поливали в мороз женщин, детей, пожилых людей, да и мужчин тоже. Получается, страна, которую они обвиняли в том, что диктатура, – отдала этим людям все. А страна, которая говорила, что в ней демократия, показала свою тоталитарную сущность.