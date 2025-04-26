Владимир Зеленский осознает, что Крымский полуостров остается у РФ. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Трамп подчеркнул, что для всех очевидно, что Крым долгий период времени является российской территорией. И на полуострове большая часть населения – русскоговорящая.

На вопрос представителей СМИ, признает ли Вашингтон территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими в ходе урегулирования конфликта, политик не ответил. Американский лидер акцентировал внимание на территории Крымского полуострова, сославшись на то, что именно Крым «всегда и упоминают».