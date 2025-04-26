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Зеленский знает, что Крым останется в составе России – Трамп

26 апреля 2025 06:26
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Зеленский знает, что Крым останется в составе России – Трамп-0

Владимир Зеленский осознает, что Крымский полуостров остается у РФ. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Трамп подчеркнул, что для всех очевидно, что Крым долгий период времени является российской территорией. И на полуострове большая часть населения – русскоговорящая.

На вопрос представителей СМИ, признает ли Вашингтон территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими в ходе урегулирования конфликта, политик не ответил. Американский лидер акцентировал внимание на территории Крымского полуострова, сославшись на то, что именно Крым «всегда и упоминают».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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