«Огромной фермой можно управлять с мобильного телефона, сидя дома на диване»

Как внедряются высокие технологии в животноводстве, узнаем в программе «Деревня. LIVE» . Деревня Мостище, Логойский район. Здесь хозяйство специализируется на выращивании органической продукции. Новое здание было построено и для кроликов.

Алексей Авраменко, замглавы фермерского хозяйства: Это было французское поголовье – мы его привезли из Франции. Специально заказывали – нам его вырастили там. И доставляли уже своим транспортом.

Алексей Авраменко:

Они объемом 8,5 кубов – 5,5 тонны. Здесь находится специально нами разработанный комбикорм.

Всё оборудование на ферме – собственные разработки. Умная система кондиционирования и поддержания нужных климатических условий – всё работает в автономном режиме. Стены здания для крольчатника оснащены утеплителем, чтобы в холодный сезон минимизировать тепловые потери.

Через лёгкие высокотехнологичные фермы проходит первичная очистка воздуха. Эти фильтры не пропустят ни одно насекомое. И в аномальную жару, и в арктический холод внутри крольчатника поддерживают строго 21 градус тепла.