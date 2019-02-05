Как внедряются высокие технологии в животноводстве, узнаем в программе «Деревня. LIVE». Деревня Мостище, Логойский район. Здесь хозяйство специализируется на выращивании органической продукции. Новое здание было построено и для кроликов.
Как внедряются высокие технологии в животноводстве, узнаем в программе «Деревня. LIVE». Деревня Мостище, Логойский район. Здесь хозяйство специализируется на выращивании органической продукции. Новое здание было построено и для кроликов.
Алексей Авраменко, замглавы фермерского хозяйства:
Это было французское поголовье – мы его привезли из Франции. Специально заказывали – нам его вырастили там. И доставляли уже своим транспортом.
Залог успеха – правильное питание. В конусообразных огромных бочках хранится корм.
Алексей Авраменко:
Они объемом 8,5 кубов – 5,5 тонны. Здесь находится специально нами разработанный комбикорм.
Всё оборудование на ферме – собственные разработки. Умная система кондиционирования и поддержания нужных климатических условий – всё работает в автономном режиме. Стены здания для крольчатника оснащены утеплителем, чтобы в холодный сезон минимизировать тепловые потери.
Через лёгкие высокотехнологичные фермы проходит первичная очистка воздуха. Эти фильтры не пропустят ни одно насекомое. И в аномальную жару, и в арктический холод внутри крольчатника поддерживают строго 21 градус тепла.
Вся ферма управляется через своеобразный «мозг», с которого можно контролировать климат в крольчатнике. Управлять экосистемой можно с любой точки мира. Хоть дома на диване, хоть в СПА на Гоа.
Приложение устанавливается на любой смартфон, а наблюдать за кроликами можно с помощью веб-камер.
Алексей Авраменко:
У каждого свой домик, чтобы не дрались и не кусались.
Елизавета Полещук, СТВ:
Я не ожидала, что огромной фермой можно управлять с мобильного телефона, сидя дома на диване.
С гигантским крольчатником справляются всего 6 человек. Чтобы накормить несколько тысяч подопечных, достаточно нажать пару кнопок.
Особое внимание на ферме уделяют поддержанию популяции. Прирост поголовья – отдельный пункт в бизнес-плане. Сбор биоматериала играет ключевую роль в формировании стада. После необходимых манипуляций в лаборатории зарождаются эмбрионы будущих кроликов.
Елизавета Полещук:
На самом деле, это не в две кнопки. Это надо им привезти корм, его надо продезинфицировать, машину надо завезти в бункер, за бункерами тоже надо следить. И по факту получается огромный кусок работы. И в крольчатнике всё равно находятся люди, которые за всем этим следят.