«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. Около 500 человек призваны из запаса на время проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соединениях и воинских частях с военнообязанными проводятся занятия, изучаются районы проведения тактических учений. Подразделения получают стрелковое оружие и боеприпасы.
Александр Ветлугин, военнообязанный:
Интересные будут стрельбы, трудные в принципе. Погодные условия ничего, в принципе.
Думаю, обновить навыки в военной службе, закрепить их и в дальнейшем быть готовым к всяким ситуациям.
По замыслу очередного этапа проверки в высшую боевую готовность приведены подразделения тылового обеспечения. Задачи в назначенных районах продолжают выполнять бойцы 120-й и 6-й отдельных гвардейских механизированных бригад, а также 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Марши в места дислокации совершили подразделения ВВС и войск ПВО. Усилено радиолокационное поле.