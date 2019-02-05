«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. Около 500 человек призваны из запаса на время проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соединениях и воинских частях с военнообязанными проводятся занятия, изучаются районы проведения тактических учений. Подразделения получают стрелковое оружие и боеприпасы.