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«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси

05 февраля 2019 09:23
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Новости Беларуси. Около 500 человек призваны из запаса на время проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соединениях и воинских частях с военнообязанными проводятся занятия, изучаются районы проведения тактических учений. Подразделения получают стрелковое оружие и боеприпасы.

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-1

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-3

Добавим, как сообщалась ранее, в рамках проверки из запаса планируется призвать около 1400 человек.

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-6

Александр Ветлугин, военнообязанный:
Интересные будут стрельбы, трудные в принципе. Погодные условия ничего, в принципе.

Думаю, обновить навыки в военной службе, закрепить их и в дальнейшем быть готовым к всяким ситуациям.

По замыслу очередного этапа проверки в высшую боевую готовность приведены подразделения тылового обеспечения. Задачи в назначенных районах продолжают выполнять бойцы 120-й и 6-й отдельных гвардейских механизированных бригад, а также 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Марши в места дислокации совершили подразделения ВВС и войск ПВО. Усилено радиолокационное поле.

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-9

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-11

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-13

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси-15

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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