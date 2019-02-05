Рыбные консервы с добавлением желе будут выпускать в Любани. Такого нет нигде

Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Любань. Здесь рыбный комплекс работает уже более полувека. Это полносистемное хозяйство, а значит здесь обеспечивают полный процесс выращивания рыбы – от икринки до товарной продукции.

На территории предприятия – 49 прудов общей площадью более двух тысяч гектаров. Основная рыба, которую здесь производят, – карп. Помимо него в хозяйстве выращивают сома, белого амура и толстолобика. Продукцию поставляют на рынки и в торговые сети как в живом, так и в переработанном виде.

А не так давно линейка выпускаемой продукции на предприятии стала значительно шире. В апреле 2017 года на комбинате выпустили первую партию рыбных консервов. Уже освоили 12 рецептур: среди них речная рыба в собственном соку и масле, а также печень трески. Вскоре в производство внедрят ещё три.