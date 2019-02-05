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Рыбные консервы с добавлением желе будут выпускать в Любани. Такого нет нигде

05 февраля 2019 09:57
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Любань. Здесь рыбный комплекс работает уже более полувека. Это полносистемное хозяйство, а значит здесь обеспечивают полный процесс выращивания рыбы – от икринки до товарной продукции.

Рыбные консервы с добавлением желе будут выпускать в Любани. Такого нет нигде-1

На территории предприятия – 49 прудов общей площадью более двух тысяч гектаров. Основная рыба, которую здесь производят, – карп. Помимо него в хозяйстве выращивают сома, белого амура и толстолобика. Продукцию поставляют на рынки и в торговые сети как в живом, так и в переработанном виде.

А не так давно линейка выпускаемой продукции на предприятии стала значительно шире. В апреле 2017 года на комбинате выпустили первую партию рыбных консервов. Уже освоили 12 рецептур: среди них речная рыба в собственном соку и масле, а также печень трески. Вскоре в производство внедрят ещё три.

Рыбные консервы с добавлением желе будут выпускать в Любани. Такого нет нигде-4

Михаил Соловей, инженер-технолог рыбокомбината «Любань»:
На данный момент у нас заложены опытные партии на рыбные консервы с добавлением желе. Такого нет нигде.

# Фермеры в Беларуси # общество # Михаил Соловей

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