Бараны предпочитают грязевые ванны, а тигры – бассейн. Как спасаются от жары обитатели Гродненского зоопарка

Новости Беларуси. Пока люди ищут прохладу у водоемов, в Гродненском зоопарке работники оборудуют для животных бассейны и освежающий душ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно водные процедуры любят копытные. Причем им не столько нравится душ, сколько вообще сырость. Например, гривистые бараны предпочитают полежать в прохладной грязи и потереться о землю боками. Представители семейства кошачьих любят солнечные лучи, но иногда предпочитают и отдых в тени – для этого у животных сделаны навесы и беседки. А вот тигры Шерхан и Тайга, единственные из сородичей, любят купаться в бассейне, что, конечно, вызывает восторг у посетителей. Работники зоопарка ежедневно увлажняют вольеры, чтобы животным было свежо. В жару некоторые животные меньше едят, но больше пьют, поэтому смотрители следят, чтобы в поилках всегда была вода.

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:

Наши специалисты в любом случае наблюдают за животными, смотрят за условиями, чтобы всегда был доступ к воде (как питьевой, так и в бассейнах). Мы в этом году установили больше бассейнов для большего вида животных. Также в жару неплохо сезонные овощи поедаются, свежая зелень.