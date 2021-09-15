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Замгенпрокурора Беларуси: «Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги»

15 сентября 2021 10:15
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Новости Беларуси. Взятки не берут там, где их не дают. Коррупция и мошенничество – одни из тем, которые прозвучали на встрече в Генпрокуратуре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замгенпрокурора Беларуси: «Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги»-1

15 сентября состоялся прием предпринимателей. Представители бизнес-кругов обращались с вопросами и жалобами. Встреча прошла в новом формате живого общения.

Замгенпрокурора Беларуси: «Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги»-4

Сергей Хмарук, заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь:
Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги. В нашем государстве многое делается, чтобы минимизировать проблемы для бизнеса, но с другой стороны, мы сталкиваемся и с новыми вызовами. Например, в этом году введены в форме уголовной ответственности такие составы преступления, которые посягают на налоговое мошенничество. Любое участие в антиобщественной деятельности представителей бизнеса, финансирование антиобщественной деятельности. Посягательство на общественную, государственную безопасность будет пресекаться самым жестким образом.

# Бизнес в Беларуси # общество # Сергей Хмарук # Фотофакт

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