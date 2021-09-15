Замгенпрокурора Беларуси: «Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги»

Новости Беларуси. Взятки не берут там, где их не дают. Коррупция и мошенничество – одни из тем, которые прозвучали на встрече в Генпрокуратуре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Хмарук, заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь:

Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги. В нашем государстве многое делается, чтобы минимизировать проблемы для бизнеса, но с другой стороны, мы сталкиваемся и с новыми вызовами. Например, в этом году введены в форме уголовной ответственности такие составы преступления, которые посягают на налоговое мошенничество. Любое участие в антиобщественной деятельности представителей бизнеса, финансирование антиобщественной деятельности. Посягательство на общественную, государственную безопасность будет пресекаться самым жестким образом.