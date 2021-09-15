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Игорь Сергеенко проведёт личный приём в Воложинском районе. Встреча запланирована в райисполкоме

15 сентября 2021 08:00
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается одной из приоритетных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко проведёт личный приём в Воложинском районе. Встреча запланирована в райисполкоме-1

15 сентября в Воложинском районе ждут главу Администрации Президента. Предполагается, что Игорь Сергеенко посетит местный лесхоз, а затем пообщается с людьми и проведет личный прием граждан. Встреча запланирована в райисполкоме.

# Прием граждан # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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