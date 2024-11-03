Ограничения отменят – узнали, как работающие пенсионеры реагируют на новый указ о соцподдержке

То, что у нас полным-полно свежих овощей, фруктов, что в магазинах полки ломятся от изобилия и глаза разбегаются, – это и не только, кажется, многое мы уже воспринимаем как данность. До поры до времени так было и с безопасностью – о чем мы говорили в первой части программы, так происходит и с сельским хозяйством. Его плодами пользуемся всей страной, и хочется, чтобы это ценилось, как и тот объем социальной поддержки, который мы получаем от государства. Вдумайтесь только: на поддержку семей с детьми каждый год в Беларуси тратят больше 3 % ВВП. Некоторые страны столько вкладывают в военку, а мы инвестируем в наше будущее и будущее наших детей. Что, в принципе, неудивительно. В Беларуси социальная политика в приоритете, а в центре всего – человек. Вот и бюджет на будущий год сохранит свою социальную направленность – об этом ранее заявляли в Овальном зале. А на неделе глава государства подписал несколько важных документов, усиливающих социальный блок. Изменения затронут сразу несколько категорий белорусов.

К примеру, на 5 лет продлили действие семейного капитала, который составляет почти 31,5 тысячи рублей. Согласитесь, хорошее подспорье и задел на будущее. В фокусе – и помощь пожилым. Забота о них отразилась в указе о социальной поддержке. Так, согласно документу, упростили сбор документов для расчета пенсий. Оптимизировали сроки подачи заявлений на ее назначение. Но, пожалуй, основное нововведение – это отмена ограничений на выплаты работающим пенсионерам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С нового года они будут получать пенсию в полном объеме. Но, как выяснила наш корреспондент, деньги – не всегда главный мотиватор, чтобы заслуженный отдых отложить до лучших времен. С профессиональными долгожителями на неделе пообщалась Алена Жиборт.

Михаил Логош не представляет свою жизнь без офтальмологии. Он дает людям возможность видеть этот мир. За плечами у доктора почти полвека трудового стажа и тысячи операций. Он давно мог бы уйти на заслуженный отдых, но продолжает трудиться, вызывая восхищение у коллег и пациентов.

Михаил Логош, врач-офтальмолог Гродненской университетской клиники:

Я во всяком случае чувствую, что я еще приношу пользу, и чувствую то, что я востребован. Михаил Васильевич долгое время заведовал отделением микрохирургии глаза, первым в Гродненской области начал проводить лазерные операции, сейчас принимает пациентов в поликлинике университетской клиники. На консультации к опытному специалисту приезжают из разных уголков региона.

Лариса Земцова, пациентка:

Специалист очень опытный, с таким стажем, с опытом работы, ну и очень слышала много отзывов положительных от людей, которые уже прооперированы. Пациенты стремятся попасть на прием именно к этому доктору. А выпускники медицинского вуза под его руководством мечтают проходить интернатуру. Безумно рада такой возможности и Оксана Кадач.

Оксана Кадач, врач-интерн офтальмолог Гродненской университетской клиники:

Перенимать опыт у такого человека – это большая честь. То есть не у каждого, мне кажется, будет такая возможность. Можно посоветоваться, он расскажет, он покажет. Его знания нельзя назвать устаревшими, он все время что-то читает, все время что-то узнает, на тех же конференциях бывает, то есть у него база знаний постоянно обновляется. Михаил Васильевич идет в ногу со временем. Сил и энергии у доктора много. Поэтому на заслуженный отдых пока не собирается. К слову, в Гродненской университетской клинике трудятся около 330 сотрудников, достигших пенсионного возраста. Это порядка 17 % от всего коллектива. Чтобы поддержать такие кадры, 29 октября Президент подписал указ. Теперь работающие пенсионеры будут трудиться на более выгодных условиях.

Елена Гоморова, начальник главного пенсионного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня работающий пенсионер получает и заработную плату, и пенсию. Вместе с тем установлено ограничение по выплате пенсии работающим пенсионерам, которые имеют индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3. Им не выплачивается часть пенсии, исчисленная из этого коэффициента. С принятием указа эти ограничения снимаются.