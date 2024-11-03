Это свидетельствует об эффективности руководителя – чего не хватает местной вертикали власти?

Как члены Совета Республики работают с местной вертикалью власти? Кто решает проблемы на местах и с какими предложениями приходят граждане? Что из инициатив населения успешно реализовано на уровне верхней палаты парламента? И какие шаги нужны стране, чтобы удержать молодежь в регионах? Об этом поговорили в программе «Сенат» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы говорим про председателей рай- и горисполкомов, эту категорию должностных лиц, открыт людям, то есть не ограничивает себя временем приема или еще что-то, и он хочет знать истинные процессы, которые происходят у тебя, то, конечно, он постарается сделать все, чтобы люди обращались к нему. Потому как мы всегда понимаем, что большая часть вопросов, я уже много раз про это говорю, лежит в плоскости местных органов власти.

Чтобы люди знали и понимали, как будет развиваться их город или район, надо использовать все возможности, в частности и местные средства массовой информации – газету, телевидение. Основополагающее – это встречи в трудовых коллективах, с людьми по месту жительства. Потому что это бесценная такая информация, которая поступает каждый раз для руководителя, и ты точно знаешь, в каком направлении надо работать.