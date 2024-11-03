Строительство жилья, вопросы занятости – как население участвует в законотворчестве?

Как члены Совета Республики работают с местной вертикалью власти? Кто решает проблемы на местах и с какими предложениями приходят граждане? Что из инициатив населения успешно реализовано на уровне верхней палаты парламента? И какие шаги нужны стране, чтобы удержать молодежь в регионах? Об этом поговорили в программе «Сенат» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сейчас активно работаем и рассматриваем вопросы о строительстве жилья. Конечно, жилье надо строить в тех регионах, где мы хотим, чтобы оставались и работали наши молодые специалисты. Поэтому сейчас плотно занимаемся этими вопросами. Нас не могут не волновать вопросы занятости. Мы понимаем, что сегодня вакансий предостаточно. И, конечно, мы хотим, чтобы люди подсказали, что нужно, на взгляд народа.

Но прежде всего, это поддержка нашего населения. Поэтому этот вопрос мы сейчас так широко стараемся обсуждать с людьми и услышать от них, что они скажут, где они подскажут, как правильно поступить сегодня.