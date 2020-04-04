«Оградили колючей проволокой». Как батарею из 40 зенитчиц пытались оградить от общения с танкистами

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Молодой командир Шах как только мог старался оградить своих зенитчиц от ненужных влечений. Пока рядом в Степянском лесу не остановились танкисты...

Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:

Узнав о том, что рядом находится батарея, 40 девушек, они начали вечером и ночью приходить ко мне на батарею. Когда я доложил старшему начальнику, то всё кругом оградили колючей проволокой, чтоб не проходили танкисты.

«Приказываю изменить отношение к партизанкам». Совершенно секретно о женщинах на войне

«Колючий занавес» рухнул уже на следующий день. Преграду на своем «железном коне» снес один из танкистов. Проволока вокруг женской батареи исчезла, а визиты мужчин продолжились. Но как их за это накажешь, коль им скоро возвращаться в самые горячие точки войны.