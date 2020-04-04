Застрелила себя из винтовки. Чем закончился фронтовой роман танкиста и зенитчицы, у которой дома оставался раненый муж
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Оградили колючей проволокой». Как батарею из 40 зенитчиц пытались оградить от общения с танкистами
Чтобы оградить зенитчиц от свиданий с танкистами, командованием было решено обнести батарею проволокой. Однако «колючий занавес» рухнул уже на следующий день. Преграду снес один из танкистов.
Эта история так и осталась бы доброй и веселой, если бы не тот один случай на миллион, который омрачил ее финал. У одной из солдаток дома оставался раненый на фронте муж.
Но сердцу не прикажешь: зенитчица влюбляется в танкиста, и на одном из общих празднований это оборачивается трагедией. В порыве ревности влюбленный капитан убивает своего подчиненного. Впереди у него суд и штрафной батальон. А у девушки... Вскоре она получает письмо от мужа: а там черным по белому: только попробуй вернуться домой. Боец посчитала, что теперь у нее нет выбора, и на одном из ночных дежурств застрелила себя из винтовки.