Застрелила себя из винтовки. Чем закончился фронтовой роман танкиста и зенитчицы, у которой дома оставался раненый муж

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Чтобы оградить зенитчиц от свиданий с танкистами, командованием было решено обнести батарею проволокой. Однако «колючий занавес» рухнул уже на следующий день. Преграду снес один из танкистов.

Эта история так и осталась бы доброй и веселой, если бы не тот один случай на миллион, который омрачил ее финал. У одной из солдаток дома оставался раненый на фронте муж.