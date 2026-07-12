Лазуткин: Иран поставил под вопрос авторитет Трампа

Пока в Турции обсуждали планы НАТО, возобновились бомбардировки Ирана. В среду, в разгар переговоров в Анкаре, Дональд Трамп официально объявил перемирие «завершенным», назвав переговоры с Тегераном «пустой тратой времени». Это означает, что прямо сейчас Ближний Восток погружается в полномасштабную войну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В начале недели КСИР обстрелял и повредил несколько коммерческих танкеров в Ормузском проливе. После этого Иран официально объявил о полном закрытии пролива для судоходства «до окончания вмешательства США». В ответ Пентагон задействовал флот, беспилотники и авиацию. Только за последнюю ночь американские силы атаковали около 140 военных целей на южном побережье Ирана. В ответ Тегеран пошел на беспрецедентный шаг и напрямую атаковал ракетами и дронами-камикадзе государства Персидского залива, которые предоставляют свои базы и воздушное пространство для армии США. Под жестким ударом оказался Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт, ОАЭ. И не исключено, что такими атаками Иран может добиться гораздо больше, чем поражение военных целей.