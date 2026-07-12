Лазуткин: Иран поставил под вопрос авторитет Трампа
Пока в Турции обсуждали планы НАТО, возобновились бомбардировки Ирана. В среду, в разгар переговоров в Анкаре, Дональд Трамп официально объявил перемирие «завершенным», назвав переговоры с Тегераном «пустой тратой времени». Это означает, что прямо сейчас Ближний Восток погружается в полномасштабную войну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В начале недели КСИР обстрелял и повредил несколько коммерческих танкеров в Ормузском проливе. После этого Иран официально объявил о полном закрытии пролива для судоходства «до окончания вмешательства США». В ответ Пентагон задействовал флот, беспилотники и авиацию. Только за последнюю ночь американские силы атаковали около 140 военных целей на южном побережье Ирана.
В ответ Тегеран пошел на беспрецедентный шаг и напрямую атаковал ракетами и дронами-камикадзе государства Персидского залива, которые предоставляют свои базы и воздушное пространство для армии США. Под жестким ударом оказался Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт, ОАЭ. И не исключено, что такими атаками Иран может добиться гораздо больше, чем поражение военных целей.
Андрей Лазуткин, политолог:
Сегодня иранцы во многом тоже влияют на американскую политику. Это обратная связь. Потому что если Трамп заходит на выборы с незаключенной сделкой, с проблемами на Ближнем Востоке, это сильно понижает рейтинги Республиканской партии, а в перспективе мешает переизбраться преемнику от Трампа, например, Вэнсу.
Иранцы это понимают, поэтому на самом деле в их интересах тоже поддерживать такой определенный уровень эскалации, чтобы сделка происходила, но чуть позже. Потому что мы видели эскалацию, они поставили под вопрос авторитет Трампа, его возможность наводить такие мосты. Ну а дальше, вероятно, они снова вернутся на переговорный трек. Это такой ход по кругу. Поэтому я считаю, что сделка будет, возможно, даже после американских выборов.
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