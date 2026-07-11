Главный летний open-air страны! Показываем самое яркое с праздника «Купалье» в Александрии
11 июля агрогородок Александрия официально принимает главный летний open-air страны. И если взглянуть на этот праздник сквозь призму нашей истории, то масштаб действительно поражает. Мало кто помнит, но в первый раз – а это было 17 лет назад — берег Днепра, ставший местом проведения купальского праздника, принял всего около 3 тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня александрийская земля объединяет десятки тысяч участников – причем не только из Беларуси!
В 2026 году свои аутентичные подворья здесь развернули мастера из 30 регионов России – от западных рубежей до самой Сибири. Всего же свое творчество представляют более полутысячи народных умельцев. Именно такие праздники, как в Александрии, возвращают нас к истокам, напоминают о важности сохранения традиций, преемственности, подчеркивают единство. Не забывать историю – об этом часто говорит Президент.
Прямо сейчас Александрия живет в ритме большого народного праздника. Самые яркие фрагменты этого фестивального дня — в материале Юлии Мычки.
Все дороги сегодня ведут в Александрию. Попасть сюда можно не только по небу и земле, но и по воде. Самая атмосферная локация на праздник – купальский паром, который соединяет два берега. Дорога на праздник – уже праздник. Первые шаги на шкловской земле и полное погружение в атмосферу праздника. Купальский венок – символ и ворота фестиваля. Гостей здесь встречают шкловскими огурцами с медом. Вход один, но каждый выбирает свой маршрут, идет за душой. А она здесь – в кругу друзей, в этих травах и цветах, в творчестве и ремесле, в этих родных сердцу звуках.
Такая пестрая и такая родная Александрия, сотканная из прочных нитей традиционных славянских ценностей, и это живое напоминание о том, кто мы и откуда.
Лукашенко приедет на праздник «Купалье» в Александрии.
Для меня Александрия – запах Родины, счастья, мира, добра, нашей красивой Беларуси и всего самого хорошего, что есть в нашей стране.
Первый причал – Город мастеров. Кузнецы, ткачи, гончары и шаповалы искусно создают «Берегиню» – образ, которой стал символом праздника. Теплая и мудрая, как мама. Радушная и гостеприимная, как Беларусь.
Победителями конкурса «Властелин села» стала семья Сикорских из Могилевской области.
Мы приехали из Москвы всей семьей, здесь уже два дня. Знакомимся с культурой страны, очень нравится большая ярмарка, которая тут проходит. В этом году даже купили интересные наряды, участвуем во всяких мероприятиях, играх, нам очень нравится.
В этом году участие в фестивале принимают больше 80 мастеров, гости из России привезли свои шедевры. Кожевенное и косторезное искусство, ручное ткачество поясов на дощечках, плетение из болотных трав и расписные тыквы-горлянки. Все это – в торговых рядах народных умельцев из Псковской и Орловской областей. И если копнуть глубже – у нас даже больше общего, чем мы думаем.
Подробности в видео.
Я наполовину белоруска, мои родственники уехали давно, но когда мы первый раз приехали в Александрию, съездили в Шклов, нашли там дом моего прапрапрадеда. Все, что бабушка рассказывала, все сохранилось. Тянет сюда.
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