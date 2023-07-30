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«Я считаю её экономику достаточно сильной». Бизнесмен из ОАЭ объяснил, почему инвестирует в Беларусь

30 июля 2023 13:34
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Новости Беларуси. Решение инвестировать в Беларусь принято на основании того, что ее экономика достаточно сильная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я считаю её экономику достаточно сильной». Бизнесмен из ОАЭ объяснил, почему инвестирует в Беларусь-1

Об этом заявил всемирно известный бизнесмен, ведущий деятельность в сфере недвижимости из ОАЭ на презентации проекта «Северный берег»‎. Работы на строительной площадке идут полным ходом, а что должно получиться в конечном итоге теперь можно увидеть наглядно. Жилые кварталы, бизнес-центры и вся необходимая социальная инфраструктура. Как изначально задумывалось, будет реализован принцип «город в городе». Первые жильцы в нем должны появиться уже в начале 2024 года. 

«Я считаю её экономику достаточно сильной». Бизнесмен из ОАЭ объяснил, почему инвестирует в Беларусь-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: 
Дома будут очень комфортные, потому что не высотные здания, они будут 5-7 этажей, это очень комфортно для проживания. Прорабатывались все детали. Был принят соответствующий нормативный акт главы государства. Поэтому мы работаем над тем, чтобы действительно этот проект реализовывался быстро и стал украшением нашего города. 

«Я считаю её экономику достаточно сильной». Бизнесмен из ОАЭ объяснил, почему инвестирует в Беларусь-7

Мохамед Али Рашед Алаббар, инвестор проекта «Северный берег»: 
Когда я принимаю решение об инвестировании, я в первую очередь оцениваю экономику государства. Если я принял решение инвестировать в Беларусь, значит я считаю ее экономику достаточно сильной. 

«Я считаю её экономику достаточно сильной». Бизнесмен из ОАЭ объяснил, почему инвестирует в Беларусь-10

К «Северному берегу» прилегает новая зона отдыха. Первых гостей она приняла буквально вчера. В Lakeside Park у Цнянского водохранилища уже есть амфитеатр, спортивные площадки, теннисные корты и замысловатые арт-объекты. 

# Недвижимость # общество # Владимир Кухарев # Мохамед Али Рашед Алаббар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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