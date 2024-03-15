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Официальное трудоустройство. Как подростку найти работу?

15 марта 2024 21:10
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Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Официальное трудоустройство. Как подростку найти работу?-1

Ольга Клещенко, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минской области:
Безусловно, несовершеннолетние и законные представители сталкиваются с трудностями в поиске работы. Они не знают, куда идти, бежать и вообще где такие формы можно посмотреть, какие порталы существуют. Это проблема была выявлена, в том числе органами прокуратуры в рамках проведения надзорных мероприятий. Сегодня по инициативе Генеральной прокуратуры Министерством труда и социальной защиты обеспечено оперативное, более информативное формирование на портале государственной службы занятости сведений о возможных вакансиях для несовершеннолетних. Также сегодня почти в два раза расширен перечень работ, которые могут выполнять лица от 14 до 16 лет.

В совокупности мы полагаем, что это позволит решить трудности неинформативности детей и законных представителей, будет способствовать оперативному поиску работы, выбору вида работ для несовершеннолетнего с целью официального трудоустройства и получению легального дохода. Соответственно, трудовая занятость является одной из основных видов досуговой занятости детей в возрасте от 14 лет.

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# Работа в Беларуси # общество

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