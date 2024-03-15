«Здоровое питание». Может ли шоколад быть полезен для организма?

Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Не могу не вспомнить песню Фунтика из хорошего мультфильма: «Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой, а еще одну для друга взять в кармашек про запас». Скажите, пожалуйста, у наших гостей, которые производят шоколадные шедевры, в кармашке есть шоколадная конфетка или ириска? Вообще, вы сладкоежки, в принципе, Сергей?