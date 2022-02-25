Офицер Алексей Харламов, который на занятиях спас срочника, награждён орденом «За личное мужество»

Новости Беларуси. Алексей Харламов награжден орденом «За личное мужество». Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодой офицер известен тем, что, рискуя своей жизнью, спас солдата-срочника.

Происшествие случилось 13 октября 2021 года. Один из военнослужащих на занятии по огневой подготовке, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, уронил ее в окоп. Старший лейтенант Алексей Харламов успел в считаные секунды оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. Сам офицер получил незначительные травмы (подробности здесь).

Указом также присвоены ордена, медали и почетные звания 56 представителям различных сфер деятельности. Отмечен труд женщин. За рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены 224 жительницы всех областей Беларуси и Минска.