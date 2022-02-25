ЦИК подвёл предварительные итоги досрочного голосования. Какой регион самый активный? 

Новости Беларуси. ЦИК фиксирует высокую активность населения в период досрочного голосования на референдуме. По итогам четырех дней явка граждан превысила 34 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым активным оказался гомельский регион – здесь бюллетени заполнили почти 39 % белорусов, внесенных в списки. В тройке лидеров также Могилевская и Брестская области. Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений. Мониторинг они ведут с 1 февраля и побывали во всех регионах страны.

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