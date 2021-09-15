Одновременно на связи все музеи. Этот интересный проект в Беларуси реализуется впервые – рассказываем подробности

Новости Беларуси. К Дню народного единства все основные исторические музеи страны одновременно открыли экспозиции, посвященные 17 сентября 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Онлайн все регионы объединил и телемост. Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте Беларуси, руководители центральных средств массовой информации. Анастасия Ярощик-Корниенко расскажет подробнее.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Такой проект впервые реализуется в Беларуси. Одновременно семь музеев страны откроют экспозицию, видя друг друга онлайн. Такая своего рода невидимая связующая нить. Создать объединяющий эффект помогут телевизионные камеры.

Выставку готовили несколько месяцев, чтобы представить самое интересное и информативное. Ведь впервые Беларусь будет отмечать День народного единства. Важно подчеркнуть историческую значимость.

Одновременно на связи все музеи. Начинает в Минске Национальный исторический. Экспонаты подробно освещают тему освободительной борьбы в Западной Беларуси за воссоединение единой страны. Своеобразный акцент экспозиции – полотно, на котором передано заседание Народного собрания в Белостоке, которое законодательно закрепило вхождение Западной Беларуси в БССР.

Александр Хромой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Сегодняшнее торжество наше проходит под главным лозунгом – это письменных принадлежностей, письменных приборов. И День народного единства в том числе мы тоже решили показать именно под этим углом зрения, чтобы показать, как ученичество развивалось, как культура письма существовала до Рижского мирного договора, до Первой мировой войны в Российской империи, так и в 20-е, 30-е годы, когда территория Беларуси была разделена.

Онлайн-презентацию подхватывают области. В каждом регионе есть артефакты, которые указывают, что воссоединение Западной и Восточной Беларуси является актом исторической справедливости. В Могилеве, например, представили больше 200 фотографий и документов, которые рассказывают о жизни выдающихся личностей и простых людей, которые жили в 30-е годы. Черно-белые снимки отражают настроения в обществе и интересы людей того времени.

Свои раритеты представили и частные коллекционеры. Свой уникальный фонд Владимир Лиходедов собирает уже почти полвека. Это свыше 50 тысяч фото и почтовых открыток конца ХIХ – начала ХХ века. Пожелтевшие, но такие необходимые свидетели истории. Некоторые из них впервые представят широкой публике. О том, каким было 17 сентября 1939 года теперь расскажет книга-альбом Владимира Лиходедова. Ее презентация прошла 15 сентября.

Владимир Лиходедов, лауреат премии «За духовное возрождение», автор книги-альбома «17 верасня. Дзень народнага адзінства»:

Основная идея книги – показать, что на наших землях жили люди разных национальностей и разных конфессий, но, несмотря на это, они все считали себя белорусами. И поэтому это основной посыл этой книги. И сейчас у нас в Беларуси действительно опять же живут люди различных национальностей, различных конфессий, и, несмотря ни на что, они считают себя белорусами.

Сложить исторический пазл – такую задачу ставят участники круглого стола. Невзирая на принятую в 1921 году так называемую Конституцию польского государства, гарантировавшую нацменьшинствам всевозможные права. Последние – грубо нарушаются. Белорусские школы безжалостно закрывались. Под удар попали язык и вероисповедание, шло ополячивание населения.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Единый народ воссоединился в рамках одного государства. Эта очень важная дата в нашей истории. И очень символично то, что именно в Год народного единства было реализовано предложение о провозглашении Дня народного единства, в качестве даты этого дня выбрано именно 17 сентября. Сейчас у нас восстановлена та традиция, которая существовала сразу после воссоединения Западной Беларуси с БССР. Это очень важный и принципиальный момент, потому что, к сожалению, мы видим, что в 2020 году была предпринята очередная попытка разделить нас, поделить, столкнуть нас друг с другом лбами, реализовать эту цветную революцию. Крайне важно иметь День народного единства, тот праздник, который у нас уже сейчас указом Президента оформлен. И очень важно, что это дата – 17 сентября.

Беларусь выстояла. Значение этого периода сложно переоценить. Возможно, в последние годы этому моменту мало уделяли внимания, но сама история подсказывает необходимость заострить внимание молодого поколения. В школах для учеников всех классов пройдут уроки, посвященные Дню народного единства. Еще больше узнать о том периоде и устранить исторические пробелы поможет и специальный проект издательского дома «Беларусь сегодня». Что происходило с нашим народом, который разделили на долгие годы? Журналисты пообщались с очевидцами. Читайте здесь.

Через пару дней Беларусь отметит новый государственный праздник. 17 сентября станет символом единства белорусского народа, подчеркнет прошлое и усилит настоящее. ​Кочанова: Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной – это абсолютная правда. Читайте здесь.