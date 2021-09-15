«Я так обрадовался». Что говорят детки из Донбасса, которые приехали в белорусский «Зубрёнок»

Новости Беларуси. Отдохнуть и поближе познакомиться с белорусской историей и культурой. Дети из Донбасса приехали в Беларусь на оздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А встретила деток Кристина Сущеня.

Едва заметный трепет у встречающих. Двери вагонов открываются – и вот горящие глаза юных туристов. Это детки из Донбасса, практически 150 человек. Один из них Богдан. Шагает с мечтой по жизни стать футболистом.

Богдан Зобов:

Я первый раз тут. Я во многих странах побывал. Уже в России был, на соревнования ездил разные по странам. Но в Беларуси я первый раз. Тут очень красиво, мне все понравилось, если честно. Дома такие красивые, большое спасибо, что в первый раз… Еще в одних странах побываю.

Что называется, перевести дух, конечно же, отдохнуть и набраться сил. Амир давно хотел посмотреть бескрайние просторы нашей Синеокой, говорит, что виды уже заворожили, даже из окна поезда.

Амир Билалов:

Красивые дома, красота. Все мне нравится.

– Хотел к нам в страну приехать, расскажи?

– Конечно. Спасибо большое! Эта поездка была как-то неожиданно. Мы были в [неразборчиво] и мне сказали, что я еду. Я так обрадовался.

Вероника Семененко:

Много тополей, берез очень много. Домики отличаются от наших, очень красивые. Архитектура тоже красивая, вокзал. Все нравится, отличается оттуда, откуда мы приехали.

Эмоции переполняют не только детей, но и взрослых. Это педагоги, воспитатели – практически все в Беларусь приехали впервые.

Татьяна Ткаченко, воспитатель школы-интерната Донецка:

Когда мне сообщили, что есть такая возможность попасть в Беларусь, я, конечно, очень обрадовалась. Согласилась я сразу поехать, потому что в Беларуси я никогда не была, а попасть в другую страну, республику для меня было очень интересно. Программа будет очень насыщенная. Нам показали нашу программу. У нас будут в первой половине дня обязательно уроки, во второй половине дня у нас будут кружки, потом у нас будет программа, я видела, в город Мир будет поездка, в Минск – обзорная экскурсия – и Несвиж, по-моему.

Надежда Пушкова, воспитатель школы-интерната Донецка:

Отлично! Обслуживание на высшем уровне. Дети довольны, все чисто, все красиво, все замечательно. Накормлены, напоены, с настроением. Ждем. Как один день пролетело, как одна минута пролетело все. Так что мы очень довольны, большое спасибо организаторам.

Для нас это уже такая добрая практика: помогать тем, кто в этом так нуждается. И это не первая группа. Месяц назад детки-инвалиды из Донбасса приезжали на реабилитацию в больницу в Острошицком городке. Эксклюзив для нашего телеканала – трогательные слова благодарности прямиком из книги почетных гостей.

Дорогая, родная и близкая нам Беларусь (теперь мы можем так говорить). И вот мы в сказке под названием Республиканская детская больница медицинской реабилитации. Каждая процедура пропитана любовью, теплом и заботой к детям и взрослым. Нам, приехавшим сюда из войны, было очень радостно проводить каждый день вместе с вами. Мы очень благодарны вам, наши дорогие друзья белорусы. Спасибо, что поддержали ребят из Донбасса в трудное время! Для всех нас было бесценно ваше внимание и помощь! Приятно знать, что есть добрые люди, которые найдут желание и время помочь! И мы искренне желаем, чтобы вам в жизни попадались такие отзывчивые люди, как вы.

Кристина Сущеня, коррепондент:

Ну, а мы возвращаемся в место встречи юных туристов. И следующая остановка для них – это самый известный белорусский детский лагерь «Зубренок», который по праву можно назвать интернациональным. Сейчас поясню почему. Четыре года назад была составлена программа помощи ребятам из пострадавших от войны регионов. За это время к нам приехали на оздоровление более 1 000 сирийских детишек, а также в этом году впервые была делегация из Узбекистана. И всех этих детей после посещения нашей страны объединяет одно желание: вернуться на каникулы к нам.