«Мое сердце, вы знаете, рвалось на части». Вот как Алексей Талай помог детям из Донбасса приехать в Беларусь

Новости Беларуси. Отдохнуть и поближе познакомиться с белорусской историей и культурой. Дети из Донбасса приехали в Беларусь на оздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я так обрадовался». Что говорят детки из Донбасса, которые приехали в белорусский «Зубренок», читайте здесь. Если копнуть чуть глубже – Алексей Талай перед отъездом в Токио на Паралимпийские игры-2021 объявил сбор средств для детей из детских домов, с инвалидностью и из малообеспеченных или пострадавших семей. Это ребята, на чью долю выпало немало тяжелых испытаний. И вот, 15 сентября поезд прибыл в нашу столицу.

Это дети из детских домов, дети с инвалидностью и дети из малообеспеченных или пострадавших семей. На их судьбу выпала нелегкая доля. Кто, как не Алексей Талай, знает, каково это – выстоять при не самых простых жизненных обстоятельствах. Алексей в этой истории не просто вдохновитель, а, скорее, воплотитель мечты в реальность.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Мое сердце, вы знаете, рвалось на части, когда мне присылали фотографии пострадавших детей от обстрелов минами. Это и Ваня Воронов, который стал таким же инвалидом, как я – потерял ноги, руки. Там же на месте погиб его младшенький братик. Те слезы, которые я там увидел, когда они ко мне притулялись, они заставили меня там принять решение, постараться сделать все возможное, чтобы эти детки приехали к нам, в родную мою Беларусь. Побыли здесь, смогли отдохнуть, насытиться этим позитивом, просто мирным небом. Встретить наших добрых людей, познакомиться со своими сверстниками, найти добрых друзей.

Алексей объехал практически все города и села, пострадавшие от военных действий, видел могилы детей, расстрелянные города и поселки. Одно словосочетание «бомбоубежища для детских садиков», согласитесь, приводит в ужас. И вот Алексей Талай перед отъездом в Токио на Паралимпийские игры объявил сбор средств для детей из Донбасса. Не только на оздоровление, но и на продукты, одежду, технику.