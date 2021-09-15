Прямой эфир

«Мое сердце, вы знаете, рвалось на части». Вот как Алексей Талай помог детям из Донбасса приехать в Беларусь

15 сентября 2021 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отдохнуть и поближе познакомиться с белорусской историей и культурой. Дети из Донбасса приехали в Беларусь на оздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я так обрадовался». Что говорят детки из Донбасса, которые приехали в белорусский «Зубренок», читайте здесь.

Если копнуть чуть глубже – Алексей Талай перед отъездом в Токио на Паралимпийские игры-2021 объявил сбор средств для детей из детских домов, с инвалидностью и из малообеспеченных или пострадавших семей. Это ребята, на чью долю выпало немало тяжелых испытаний. И вот, 15 сентября поезд прибыл в нашу столицу.

«Мое сердце, вы знаете, рвалось на части». Вот как Алексей Талай помог детям из Донбасса приехать в Беларусь-1

Это дети из детских домов, дети с инвалидностью и дети из малообеспеченных или пострадавших семей. На их судьбу выпала нелегкая доля. Кто, как не Алексей Талай, знает, каково это – выстоять при не самых простых жизненных обстоятельствах. Алексей в этой истории не просто вдохновитель, а, скорее, воплотитель мечты в реальность.

«Мое сердце, вы знаете, рвалось на части». Вот как Алексей Талай помог детям из Донбасса приехать в Беларусь-4

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Мое сердце, вы знаете, рвалось на части, когда мне присылали фотографии пострадавших детей от обстрелов минами. Это и Ваня Воронов, который стал таким же инвалидом, как я – потерял ноги, руки. Там же на месте погиб его младшенький братик. Те слезы, которые я там увидел, когда они ко мне притулялись, они заставили меня там принять решение, постараться сделать все возможное, чтобы эти детки приехали к нам, в родную мою Беларусь. Побыли здесь, смогли отдохнуть, насытиться этим позитивом, просто мирным небом. Встретить наших добрых людей, познакомиться со своими сверстниками, найти добрых друзей.

«Мое сердце, вы знаете, рвалось на части». Вот как Алексей Талай помог детям из Донбасса приехать в Беларусь-7

Алексей объехал практически все города и села, пострадавшие от военных действий, видел могилы детей, расстрелянные города и поселки. Одно словосочетание «бомбоубежища для детских садиков», согласитесь, приводит в ужас. И вот Алексей Талай перед отъездом в Токио на Паралимпийские игры объявил сбор средств для детей из Донбасса. Не только на оздоровление, но и на продукты, одежду, технику.

«Мое сердце, вы знаете, рвалось на части». Вот как Алексей Талай помог детям из Донбасса приехать в Беларусь-10

Алексей Талай:
Я хотел бы сказать, выразить слова большой благодарности всем, кто поделился частичкой своих ресурсов, своей энергией, перечислил денежные средства на благотворительный фонд.

А тем временем дети прямиком из Донбасса отправляли пламенные приветы Алексею и верили в чудо. Осуществить мечту, можно лишь объединившись вместе. Организовать долгожданную поездку помог и наш Президент, накануне подписав распоряжение.

# Беларусь-Украина # общество # Алексей Талай # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что происходило с нашим народом, который разделили на долгие годы? Журналисты пообщались с очевидцами
15 сентября 2021 19:06

Что происходило с нашим народом, который разделили на долгие годы? Журналисты пообщались с очевидцами

О новом учебнике по истории и лозунге «Жыве Беларусь». Андрей Лазуткин ответил на вопросы Григория Азарёнка
15 сентября 2021 19:04

О новом учебнике по истории и лозунге «Жыве Беларусь». Андрей Лазуткин ответил на вопросы Григория Азарёнка

Кочанова: Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной – это абсолютная правда
15 сентября 2021 18:51

Кочанова: Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной – это абсолютная правда