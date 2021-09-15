Что происходило с нашим народом, который разделили на долгие годы? Журналисты пообщались с очевидцами

Беларусь выстояла. Значение этого периода сложно переоценить. Возможно, в последние годы этому моменту мало уделяли внимания, но сама история подсказывает необходимость заострить внимание молодого поколения. В школах для учеников всех классов пройдут уроки, посвященные Дню народного единства. Еще больше узнать о том периоде и устранить исторические пробелы поможет и специальный проект издательского дома «Беларусь сегодня».

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:

Интернет-проект «Беларусь единая» рассказывает об историческом этапе с 1919-го до 1939-го, то, что происходило с нашей страной, на территории, с нашими народами, которые были разделены на долгие годы и затем воссоединились в единое государство. Большая работа. Более полугода журналисты издательского дома трудились над этим проектом совместно с историками, политологами в архивах, объездили практически всю страну, чтобы и снять, и сфотографировать, и пообщаться с очевидцами тех событий, которые еще до сих пор живы и рассказывают свои истории, и поместить это в этот портал.