«Умирало до 400 человек в день». Почему каждому важно знать о конвейере смерти «Дулаг 121»?

Новости Беларуси. 11 апреля весь мир вспоминает одну из самых ужасных страниц Второй мировой войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Концентрационные лагеря, созданные нацистами, по праву возглавляют топ самых страшных проявлений бесчеловечности. С 1933 по 1945 годы через них прошли около 20 миллионов человек из 30 стран. Около 12 миллионов погибли. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Александр Добриян, корреспондент:

К этому скромному барельефу в центре Гомеля ежегодно 11 апреля приходят те, кто прошел ад нацистских концлагерей. На этом месте находился пересыльный лагерь для советских военнопленных «Дулаг 121». Здесь погибло более 100 тысяч человек. Более массовые убийства на территории Беларуси совершались нацистами только в Тростенце. Конвейер смерти – такой эпитет «Дулаг 121» получил в акте специальной комиссии, проводившей расследование массового истребления в Гомеле советских военнопленных.

Станислав Черепко, декан исторического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Люди содержались здесь в нечеловеческих условиях, потому что изначально этот лагерь не был приспособлен для такого огромного количества людей. Антисанитария, изможденное состояние людей, отсутствие элементарных условий для того, чтобы можно было прожить, приводили к массовой смертности. В период холодов, когда начинались массовые заболевания, умирало до 400 человек в день.

Места для захоронений в городе не хватало. Поэтому из Германии были выписаны пять передвижных крематориев. Вместе с приспособленными для сжигания трупов печами местного кирпичного завода они работали в круглосуточном режиме, не справляясь с аппетитами администрации «Дулага». Свыше 100 тысяч жизней, обезличенных, стертых нацистами с лица земли, лишенных права остаться в памяти потомков. Сегодня историкам известны имена лишь немногих выживших узников.