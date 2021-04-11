«Переживания отца передались и мне». Почему этот белорус решил восстанавливать места массовых захоронений времён войны?

Новости Беларуси. Владимир Котов – один из тех людей, которым не все равно. Несколько лет назад он стал автором исторического открытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с единомышленниками в пригороде Гомеля они обнаружили место массового захоронения времен Второй мировой войны. На поиски подтолкнула история, которую он с детства слышал от своего отца. Жители окрестных деревень стали невольными свидетелями ужасного преступления нацистов.

Владимир Котов, житель деревни Красное:

Отец рассказывал эмоциональные вещи. Когда он резал провода, увидел, как две немецкие машины подъехали к противотанковому рву и начали высаживать людей. Когда раздались выстрелы, он съехал со столба вниз. Отсиделся, а когда уехали, ему захотелось посмотреть (детское любопытство), кого они там убивали. Подошел и увидел, что один солдат, еще живой, вылез из земли. Он говорит: ты мне, сынок, уже ничем не поможешь, но когда закончится война, то пусть нас хотя бы похоронят.

Это те слова, которые мне запомнились. Я понимал, что этот вопрос отца очень волновал. Он пытался это сделать, но его никто не хотел даже слушать. Может, на тот момент какие-то обстоятельства не позволяли провести эти поисковые работы. Переживания отца передались и мне. Мне тоже было небезразлично и захотелось довести это дело до конца.

В огромную братскую могилу нацисты превратили противотанковый ров. Чтобы найти точное место захоронений в XXI веке, потребовалось несколько лет кропотливых поисков. Осенью 2018-го военнослужащие поискового батальона вместе с волонтерами обнаружили в указанном месте останки 131 человека. Участие в раскопках принял и сам Владимир.

Владимир Котов:

И сейчас эти переживания не ушли. Хочется, чтобы люди приходили и понимали, что это очень необычное место. Это место, где пролилась людская кровь. Здесь извлекли больше 100 человек, 130 человек. Это человеческие судьбы, человеческие жизни. Я считаю, что наше поколение и будущие поколения никак не должны забыть этого, чтобы в будущем не произошло таких трагедий, чтобы мы могли сеять на этих полях, могли растить детей, жить и воплощать идеи в жизнь.