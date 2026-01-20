Одно окно для экспортёров! В Беларуси запущен информационный цифровой продукт

«Одно окно» – в Беларуси начала работу электронная платформа – единый цифровой сервис для участников внешнеэкономической деятельности. Ее разработал Национальный центр маркетинга совместно с профильными министерствами и ведомствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформа размещена на портале Export.bу и объединяет всю нужную информацию для международной торговли. Это пошаговые действия для экспортеров, условия выхода на зарубежные рынки, решения по логистике и финансам, меры господдержки, а также аналитические материалы.

Здесь собраны инструкции по административным процедурам, цифровые сервисы и рекомендации для оффлайн-шагов. Есть возможность напрямую задать вопросы экспертам, работать с актуальными базами данных и искать деловых партнеров. Все это будет полезно производителям, готовящим первые экспортно-импортные сделки, Опытным компаниям, ищущим новые рынки, и предпринимателям, развивающим бизнес за рубежом.