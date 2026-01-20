20 января выставка в BELEXPO не будет работать по техническим причинам

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

Сегодня мы не просто отметили юбилей телеканала, мы зафиксировали его в истории страны и мировой почты. Эти конверты разлетятся по Беларуси и по миру, напоминая о том, что СТВ уже 25 лет в центре событий, в ритме страны, вместе со своими зрителями.