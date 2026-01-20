20 января выставка в BELEXPO не будет работать по техническим причинам

Масштабную выставку «Моя Беларусь» с момента открытия посетили уже более 200 тысяч человек. Экспозиция в международном выставочном центре BELEXPO стала большим событием. Организаторы обращают внимание: сегодня, 20 января, по техническим причинам выставка закрыта. Она продолжит свою работу 21 января и ждет посетителей до 23 февраля, вход свободный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представлены достижения страны в промышленности, науке, спорте, медицине и культуре. Всего более 10 тематических блоков. Здесь можно увидеть современные технологии, познакомиться с инновационными разработками, а также попробовать себя в интерактивных зонах. Особое внимание достижениям регионов – каждый уголок Беларуси презентовал свои проекты, инициативы. Родители приводят детей, чтобы показать им путь развития родной страны, а иностранные студенты и туристы искренне восторгаются буквально на каждом шагу.