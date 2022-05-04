«Не было к кому возвращаться». Григорий Прасков прошёл войну, но потерял всех родных

Доминика Бокша, ученица гимназии № 50 Минска:

Мой прадедушка Прасков Григорий Алексеевич родом из России, из города Благовещенска. На границе с Китаем прошли его детство и юность. Ему было 27 лет, когда началась война. С первых дней он защищал нашу землю от лютого врага, освобождал города и деревни России и нашу Беларусь. Потом были страны Западной Европы, дошел до Берлина. Об этом свидетельствуют многочисленные награды, медали: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орден Великой Отечественной войны II степени. Многое видел и пережил прадедушка за годы войны. Посчастливилось ему остаться живым.