«Не было к кому возвращаться». Григорий Прасков прошёл войну, но потерял всех родных

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Доминика Бокша, ученица гимназии № 50 Минска:
Мой прадедушка Прасков Григорий Алексеевич родом из России, из города Благовещенска. На границе с Китаем прошли его детство и юность. Ему было 27 лет, когда началась война. С первых дней он защищал нашу землю от лютого врага, освобождал города и деревни России и нашу Беларусь. Потом были страны Западной Европы, дошел до Берлина. Об этом свидетельствуют многочисленные награды, медали: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орден Великой Отечественной войны II степени. Многое видел и пережил прадедушка за годы войны. Посчастливилось ему остаться живым.
Доминика Бокша:
Не возвратился он на свою родную землю, не доехал, потому что не было к кому возвращаться. Родители умерли, а брат погиб, защищая Москву. Очень понравилась ему белорусская земля и наш народ. Работал на Мядельщине, там полюбил красивую белоруску Янину. Родили они двух сыновей и дочь. Построили дом, вырастили сад. Прожил прадедушка 90 лет. Дождался внуков и правнуков. Радовался, что род Прасковых продолжится. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.
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