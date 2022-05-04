Эшелон с документами уничтожили фашисты. Почему Павел Соловьёв не смог получить звание Героя Советского Союза?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Елизавета Гончарик, ученица гимназии № 50 Минска:

Мой прадед Соловьев Павел Иванович, уроженец Ярославской области, с первых и до последних дней Великой Отечественной войны был в рядах действующей армии, служил политруком 914-го стрелкового полка 274-й стрелковой ярцевской дивизии. Москва, Ржев, Ярцево, Смоленск – он участвовал во всех этих исторически важных сражениях. Прошел через всю Беларусь, Польшу и встретил Победу в Берлине. 28 июля 1944 года войска Красной армии вышли к Польше, к берегу реки Висла.