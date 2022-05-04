Эшелон с документами уничтожили фашисты. Почему Павел Соловьёв не смог получить звание Героя Советского Союза?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Елизавета Гончарик, ученица гимназии № 50 Минска:
Мой прадед Соловьев Павел Иванович, уроженец Ярославской области, с первых и до последних дней Великой Отечественной войны был в рядах действующей армии, служил политруком 914-го стрелкового полка 274-й стрелковой ярцевской дивизии. Москва, Ржев, Ярцево, Смоленск – он участвовал во всех этих исторически важных сражениях. Прошел через всю Беларусь, Польшу и встретил Победу в Берлине. 28 июля 1944 года войска Красной армии вышли к Польше, к берегу реки Висла.
Елизавета Гончарик:
Полку была поставлена задача – форсировать водный рубеж и занять плацдарм для последующего развития наступления. На противоположном берегу войсками фашистов была создана оборона. В максимально быстрые сроки были сооружены переправочные средства. Первый батальон погрузился на плоты, в лодки и начал форсировать реку. Немцы выждали какое-то время и открыли огонь по бойцам Красной армии. Меньше половины смогли вернуться на берег.
Елизавета Гончарик:
Потери солдат и офицеров были велики. Убит командир дивизии. Дальнейшее командование операции взял на себя мой прадед. Он смог поднять боевой дух батальона и первым спустился в лодку для переправы. С большими потерями батальон форсировал реку Висла: отбросил от берега немцев, занял плацдарм и удерживал его до прихода основных сил армии. За этот подвиг мой прадед был награжден орденом Красного Знамени и представлен к званию Героя Советского Союза. Но эшелон, который перевозил документы, был полностью уничтожен фашистами, поэтому многие герои Великой Отечественной войны остаются героями в нашей памяти и в наших сердцах. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.
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