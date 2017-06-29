Одни поворачивают со второй полосы, другие – с трамвайных путей: автоэксперт о странном перекрёстке на Коласа

В столице есть перекрёстки, где в обязательном порядке должны стоять инспектор ГАИ, нотариус и батюшка. Вместе с экспертом программы «Добро пожаловаться» Александром Коноплицким побываем на таком перекрестке. Съёмочная группа «Добро пожаловаться» не впервые на улице Якуба Коласа.

К сожалению, классика белорусской литературы мы вспоминаем, в основном, из-за дорожных проблем, связанных с улицей, названной в его честь. Наш последний репортаж был о гражданине, который реально повернул налево с нарушениями правил. В этот раз нарушителей нет.



Все по-своему правы. И вот именно это странно. Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Здесь при повороте налево с улицы Якуба Коласа на улицу Чернышевского всегда происходит странная ситуация. Водители поворачивают по-разному. Одни водители поворачивают налево со второй полосы движения, другие водители поворачивают налево с трамвайных путей. Казалось бы, ситуация довольно очевидная. Оба совершают поворот налево, но совершают его по-разному. Кто из них нарушает правила, а кто нет? Водители, которые поворачивают налево со второй полосы движения, действуют согласно пункту 63 ПДД. Поворачивая налево, занимают крайнее левое положение на проезжей части соответствующего направления. То есть, не на трамвайных путях, а во второй полосе движения. Водители, которые поворачивают налево с трамвайных путей, действуют согласно требованию пункта 64.1 – поворачивают налево с трамвайных путей при наличии таковых.

Тот, кто хоть раз в час пик на этом перекрестке пытался повернуть налево, не понаслышке знает, что такое адреналиновый всплеск. К особенностям ПДД добавляется тот факт, что проезжая часть улицы Чернышевского, и без того неширокая, усугубляется припаркованными по обеим сторонам автомобилями. Поворачивать налево здесь не каждый осмелится. Что странно, нарушителей нет.



Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Оба водителя не нарушают ПДД и, строго соответствуя правилам, совершают левый поворот. Остается один вопрос: кто из них будет виновен, если оба не нарушают ПДД, но произойдет ДТП?

Конечно, можно говорить о том, что водители обязаны ориентироваться по помехе справа. Это понятно, но ещё больше было бы ясности, если бы упомянутые выше пункты ПДД были согласованными. Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Таких перекрестков в Минске очень много, для того, чтобы никто из водителей не попал в ДТП, в такой ситуации нужно привести в соответствие правила дорожного движения и в том пункте, который разрешает поворачивать налево со второй полосы движения, прописать исключение следующего пункта с трамвайными путями. В таком случае, все водители обязаны будут на таких перекрестках поворачивать только с трамвайных путей. ДТП удастся избежать.

То есть, всё достаточно просто. А дорога мелочей не прощает.

И чем более однозначными и простыми будут наши правила дорожного движения, тем меньше горестных слов и слёз мы услышим и увидим.