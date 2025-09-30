Крупнейшая немецкая авиакомпания планирует сократить около 4 тыс. рабочих мест к 2030 году

Крупнейшая немецкая авиакомпания объявила о планах сократить около четырех тысяч рабочих мест к 2030 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение – ответ на высокие издержки и падение прибыли, которые компания фиксирует уже не первый год. В условиях экономической нестабильности и растущей конкуренции концерн намерен автоматизировать свои процессы, что должно значительно повысить эффективность работы. Компания также планирует представить план по сокращению кадров, которое, как ожидается, составит около 20 % от текущего административного аппарата.