Однажды его спасла борзая. Этот необычный случай произошёл с известным Радзивиллом на охоте

Новости Беларуси. Не только Пане Коханку любил знатно покутить. Другие Радзивиллы тоже с размахом отмечали Рождество. А Антоний Альбрехт судя по всему еще и тщательно планировал. Сегодня представить, как это было, можно в уютном кабинете князя. Обстановка, кстати, максимально аутентичная. Здесь можно увидеть сохранившуюся оригинальную радзивилловскую мебель 19 века, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Невозможно представить себе быт Радзивиллов не только без многочисленных приемов и балов, но и без охоты.

Алла Никитенко, экскурсовод первой категории историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Есть сведения о том, что в радзивилловских охотах порой участвовали по нескольку тысяч человек. Одна из охот была организована для кайзера Вильгельма II. И тоже разные случаи на этих охотах происходили. Конечно, для Радзивиллов как не для бедных людей, это не просто возможность добыть еду, и одежду, и предметы интерьера в конце концов. Конечно, это было еще и развлечение. Кстати, доподлинно известно, что радзивилловские трофеи очень богато украшались. На медальонах, на которых сегодня рога диких животных, клыки дикого кабана, когда-то было много золота и серебра, а вместо глаз птиц сияли драгоценные камни.

Об одном из случаев на княжеской охоте сегодня напоминает изящная бронзовая скульптура верной борзой одного из Радзивиллов. Алла Никитенко:

Охота проходила в Налибокской пуще. И видимо так как-то неожиданно выскочил медведь из берлоги, то ли он уснуть не успел до конца, то ли охотники что-то немножечко прозевали, но суть в том, что выскочил он из берлоги и бросился наперерез к Антонию Вильгельму, видимо знал, кто был зачинщиком этой охоты. Если бы не его борзая, если бы не его преданная собака, мы не знаем, что бы могло случиться с Антонием Вильгельмом. Собака Антония вступила в неравную схватку с медведем, в результате которой она погибла. Что касается охотников, конечно, у них была фора, которую дала собака, медведя они убили. Вильгельм был спасен. И он был, конечно, очень благодарен своей собаке. В результате вот этого случая в парке появилась собака, на постаменте написана дата 1896 года. Она была установлена в честь того, что она спасла князю жизнь.

Еще одно развлечение, которое в ВКЛ появилось благодаря Михаилу Криштофу Радзивиллу Сиротке – это бильярд. Считается, что он привез игру из путешествия и создал специальный зал. Но преуспел в бильярде все тот же Пане Коханку. Смекалистому самодуру не было равных за бильярдным столом – все дело в маленьком ноу-хау. Танцующий пол сотрясался незаметно для его противников и замирал перед ударом Пане Коханку. Хитрить князю помогали слуги, перемещаясь по определенным направлениям. Кстати, сегодня охотничий зал может похвастаться отреставрированным бильярдным столом монарха 19 века.

Залогом веселости радзивилловских приемов, конечно же, были княжеские погреба. Сейчас под этими сводами сувенирная лавочка с крафтовыми изделиями белорусских ремесленников. Алла Никитенко:

Находимся в подвальных помещениях радзивилловской каменицы, которая появилась в 16 веке. На ее первом этаже, таком цокольном этаже, были баня, кухня и винный погребок Радзивиллов, своды которого сейчас над нами с вами. Действительно, винные погреба Радзивиллов, как и все другое, славилось своим насыщением. Ничего человеческое им было не чуждо, было у них и свое гарэлае вино, и своя крамбамбуля в разное время.

«Своими» за княжеским столом были и разнообразные фрукты. Например, в 18 веке в теплицах Радзивилл Рыбонька выращивал ананасы, а его предшественник Михаил Криштоф Сиротка – инжир. К Рождеству он отправил в подарок польскому королю несколько корзин с этим фруктом. Но настоящей экзотикой для княжеских гостей были отнюдь не изысканные яства. Оказывается, агроэкотуризм был в моде не только у наших современников.