«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины

Новости Беларуси. Картины «ожили» в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой эффект в экспозиционных залах создает инклюзивный проект. Он помогает стать шедеврам искусства еще ближе для людей с нарушением слуха. И не только. Это приятное дополнение для всех желающих насладиться искусством.

В этом убедилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Вот так. Они попробовали сами еще больше погрузиться в искусство, теперь и другим предлагают насладиться «Ожившими картинами». Для Александры Корнеенко язык жестов родной с детства. Едва ли услышать мир помогают аппараты. Конечно, Александра была в музее и раньше, но только сейчас ощутила всю мощь живописных полотен.

Александра Корнеенко:

Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и все. Сейчас знаю историю создания картины, смысл. Люди с нарушением слуха не всегда понимают письменную речь, а жестовый перевод понятен. Совместить язык искусства и жестов – инициатива Национального художественного музея. К делу подключились Институт инклюзивного образования, Академия искусств, Общество глухих. Сначала хотели просто разработать экскурсию с переводчиком. Но чем дальше в воплощении идеи продвигалась творческая группа, тем больше появлялось сомнений.

Ирина Русакович, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ:

Человек слышащий приходит в музей, он может позвать гида, заказать экскурсию или, как во многих музеях, озвучку, скажем так, включить. Человек с нарушением слуха приходит в музей, и ему нужно либо переводчика с собой вести, либо каким-то образом эту информацию где-то искать. У него могут быть трудности с тем, что даже если он найдет текстовую информацию, то не всегда ему могут быть понятны те термины, которые встречаются. Потому что у людей с нарушением слуха есть очень большие трудности в оперировании словесной информацией.

Анастасия Лаврентик, сурдопедагог, участник проекта «Ожившие картины»:

Самым важным при реализации этого проект было то, что были привлечены люди с нарушением слуха. Мы сталкивались с очень большим количеством трудностей. Ролик в 1,5 минуты мог сниматься 6 часов. Вроде бы, казалось, все очень просто. Что тут взять и перевести? Главное условие и главная идея этого проекта была в том, чтобы осуществить не просто синхронный перевод, например, информацию о художнике или картине, а именно художественный перевод. Все тексты, написанные по различным изображениям и предметам искусства, были адаптированы.