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«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины

10 декабря 2021 19:13
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Новости Беларуси. Картины «ожили» в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой эффект в экспозиционных залах создает инклюзивный проект. Он помогает стать шедеврам искусства еще ближе для людей с нарушением слуха. И не только. Это приятное дополнение для всех желающих насладиться искусством.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины -1

В этом убедилась Анастасия Ярощик-Корниенко.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины -4

Вот так. Они попробовали сами еще больше погрузиться в искусство, теперь и другим предлагают насладиться «Ожившими картинами». Для Александры Корнеенко язык жестов родной с детства. Едва ли услышать мир помогают аппараты. Конечно, Александра была в музее и раньше, но только сейчас ощутила всю мощь живописных полотен.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины -7

Александра Корнеенко:  
Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и все. Сейчас знаю историю создания картины, смысл. Люди с нарушением слуха не всегда понимают письменную речь, а жестовый перевод понятен.  

Совместить язык искусства и жестов – инициатива Национального художественного музея. К делу подключились Институт инклюзивного образования, Академия искусств, Общество глухих. Сначала хотели просто разработать экскурсию с переводчиком. Но чем дальше в воплощении идеи продвигалась творческая группа, тем больше появлялось сомнений.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины -10

Ирина Русакович, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ:  
Человек слышащий приходит в музей, он может позвать гида, заказать экскурсию или, как во многих музеях, озвучку, скажем так, включить. Человек с нарушением слуха приходит в музей, и ему нужно либо переводчика с собой вести, либо каким-то образом эту информацию где-то искать. У него могут быть трудности с тем, что даже если он найдет текстовую информацию, то не всегда ему могут быть понятны те термины, которые встречаются. Потому что у людей с нарушением слуха есть очень большие трудности в оперировании словесной информацией.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины -13

Анастасия Лаврентик, сурдопедагог, участник проекта «Ожившие картины»:  
Самым важным при реализации этого проект было то, что были привлечены люди с нарушением слуха. Мы сталкивались с очень большим количеством трудностей. Ролик в 1,5 минуты мог сниматься 6 часов. Вроде бы, казалось, все очень просто. Что тут взять и перевести? Главное условие и главная идея этого проекта была в том, чтобы осуществить не просто синхронный перевод, например, информацию о художнике или картине, а именно художественный перевод. Все тексты, написанные по различным изображениям и предметам искусства, были адаптированы.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины -16

Четыре года работы и полтора десятка картин готовы «ожить». Отмечают, такого сурдогида нет ни в одном музее мира. Хотя кое-что подсмотрели. Для начала необходимо просто сканировать QR-код, перейти по ссылке, и язык жестов, подтитры расскажут в деталях о создании произведения искусства и его авторе. Информация будет полезна не только для людей с нарушением слуха – всем посетителям.  

Ирина Русакович:  
Не просто сухое изложение, Google-перевод, скажем так, а именно художественный. Плюс во многих сурдогидах мы добавили визуализацию, то есть, например, сурдогид рассказывает про мастерскую, появляется эта мастерская.  

«Невидящий человек может пофантазировать на тему цвета». В Минском музее появились картины, которые можно трогать – подробности здесь.

# Музеи Минска # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Светлана Воропай # Ирина Русакович # Анастасия Лаврентик # Александра Корнеенко # Фотофакт

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