Прямой эфир

«Невидящий человек может пофантазировать на тему цвета». В Минском музее появились картины, которые можно трогать

10 декабря 2021 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Картины «ожили» в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой эффект в экспозиционных залах создает инклюзивный проект. Он помогает стать шедеврам искусства еще ближе для людей с нарушением слуха. И не только. Это приятное дополнение для всех желающих насладиться искусством.

В этом убедилась Анастасия Ярощик-Корниенко.  

«Невидящий человек может пофантазировать на тему цвета». В Минском музее появились картины, которые можно трогать-1

Национальный художественный музей раскрывает все больше граней невозможного. Вот так помогают ощутить цвет тем, для кого это и вовсе из области фантастики.  

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины – читайте здесь.  

«Невидящий человек может пофантазировать на тему цвета». В Минском музее появились картины, которые можно трогать-4

Светлана Воропай, заведующая сектором Национального художественного музея Беларуси:  
Тактильные картины можно изучить руками. Таким образом невидящий человек может пофантазировать на тему цвета и представить, какие ассоциации у него возникают с тем или иным оттенком.  

«Невидящий человек может пофантазировать на тему цвета». В Минском музее появились картины, которые можно трогать-7

Творческий коллектив проект обязательно продолжит и передает другим музеям эстафету безбарьерного наслаждения искусством.  

# Музеи Минска # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Светлана Воропай # Ирина Русакович # Анастасия Лаврентик # Александра Корнеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины
10 декабря 2021 19:13

«Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела, и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины

Руслан Абрамчик на границе: с нами находятся специалисты со знанием диалектов, которые смогут наладить контакты с детьми
10 декабря 2021 19:06

Руслан Абрамчик на границе: с нами находятся специалисты со знанием диалектов, которые смогут наладить контакты с детьми

Маяки для привлечения международного внимания и анализ работы во время пандемии. Что ещё обсудили на заседании ВЕЭС?
10 декабря 2021 19:05

Маяки для привлечения международного внимания и анализ работы во время пандемии. Что ещё обсудили на заседании ВЕЭС?