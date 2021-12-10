«Невидящий человек может пофантазировать на тему цвета». В Минском музее появились картины, которые можно трогать

Новости Беларуси. Картины «ожили» в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой эффект в экспозиционных залах создает инклюзивный проект. Он помогает стать шедеврам искусства еще ближе для людей с нарушением слуха. И не только. Это приятное дополнение для всех желающих насладиться искусством. В этом убедилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Национальный художественный музей раскрывает все больше граней невозможного. Вот так помогают ощутить цвет тем, для кого это и вовсе из области фантастики. «Раньше много раз приходила в музей, просто смотрела и всё». Посмотрите, как в Минске «оживили» картины – читайте здесь.

Светлана Воропай, заведующая сектором Национального художественного музея Беларуси:

Тактильные картины можно изучить руками. Таким образом невидящий человек может пофантазировать на тему цвета и представить, какие ассоциации у него возникают с тем или иным оттенком.