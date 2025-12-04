Снежный шторм парализовал движение на севере Японии

Непогода парализовала движение на севере Японии. За несколько часов там выпало более 10 сантиметров снега, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за плохой видимости были отменены десятки авиарейсов. Остановлено движение пригородных электричек. 13 человек пострадали при падении снега с крыш. На дорогах из-за гололеда произошло более десятка аварий. В целях безопасности были закрыты несколько шоссе. Власти призвали людей соблюдать максимальную осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок.