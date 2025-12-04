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Снежный шторм парализовал движение на севере Японии

04 декабря 2025 08:51
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Непогода парализовала движение на севере Японии. За несколько часов там выпало более 10 сантиметров снега, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежный шторм парализовал движение на севере Японии-2

Из-за плохой видимости были отменены десятки авиарейсов. Остановлено движение пригородных электричек. 13 человек пострадали при падении снега с крыш. На дорогах из-за гололеда произошло более десятка аварий. В целях безопасности были закрыты несколько шоссе. Власти призвали людей соблюдать максимальную осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок. 

# Япония

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