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Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?

04 декабря 2025 10:27
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Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Необычная гимнастика со щенками – лучший антидепрессант. Сюда приходят за порцией умиления и гармонии. 

Физические упражнения должны не просто бодрить тело, а захватывать дух. С этим запросом поможет партерная гимнастика со щенками. Это не просто тренировки, а взрывной микс фитнеса и умилительного общения с пушистыми малышами. Баланс тела и души, а также мощный заряд позитива гарантированы.

Дмитрий Новицкий, организатор партерной гимнастики со щенками:
Идея открыть студию принадлежит Полине. Я ее просто поддержал.

Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?-3

Полина Михунова, помощник организатора партерной гимнастики со щенками:
Я вообще изначально огромный любитель собак и животных в целом. Я искала такие занятия, хотела сама посетить, натыкалась в Москве, в Питере очень много таких занятий проводится. В Беларуси таких не было. 

Дмитрий Новицкий:
Так как я профессиональный хореограф, мы решили совместить любовь к щенкам и знания в танцах. 

Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?-5

Занятия начинаются с динамичной разминки, плавно переходящей в гимнастику. К слову, все упражнения выполняются под руководством профессионального тренера, а после в тренировку включаются четвероногие.

Дмитрий Новицкий:
Основная цель данных занятий – это снять стресс после тяжелой рабочей недели и совместить, скажем так, приятное с полезным, физические нагрузки и милые обнимашки. Безусловно, польза для здоровья есть. Первые 40 минут занятия проходит гимнастика. Занятия проводит профессиональный хореограф, дает хорошие упражнения, которые действительно помогают физическому здоровью, а часть со щенками – это отличная эмоциональная разгрузка. 

Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?-7

На этот раз приехало 10 щенков дизайнерской породы белорусский колер. Малыши очень дружелюбные, любопытные и ласковые.

Подробности в видео.

# Йога # Собаки # Животные

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