Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?

Настасья Пинчук, корреспондент:

Необычная гимнастика со щенками – лучший антидепрессант. Сюда приходят за порцией умиления и гармонии. Физические упражнения должны не просто бодрить тело, а захватывать дух. С этим запросом поможет партерная гимнастика со щенками. Это не просто тренировки, а взрывной микс фитнеса и умилительного общения с пушистыми малышами. Баланс тела и души, а также мощный заряд позитива гарантированы. Дмитрий Новицкий, организатор партерной гимнастики со щенками:

Идея открыть студию принадлежит Полине. Я ее просто поддержал.

Полина Михунова, помощник организатора партерной гимнастики со щенками:

Я вообще изначально огромный любитель собак и животных в целом. Я искала такие занятия, хотела сама посетить, натыкалась в Москве, в Питере очень много таких занятий проводится. В Беларуси таких не было. Дмитрий Новицкий:

Так как я профессиональный хореограф, мы решили совместить любовь к щенкам и знания в танцах.

Занятия начинаются с динамичной разминки, плавно переходящей в гимнастику. К слову, все упражнения выполняются под руководством профессионального тренера, а после в тренировку включаются четвероногие. Дмитрий Новицкий:

Основная цель данных занятий – это снять стресс после тяжелой рабочей недели и совместить, скажем так, приятное с полезным, физические нагрузки и милые обнимашки. Безусловно, польза для здоровья есть. Первые 40 минут занятия проходит гимнастика. Занятия проводит профессиональный хореограф, дает хорошие упражнения, которые действительно помогают физическому здоровью, а часть со щенками – это отличная эмоциональная разгрузка.