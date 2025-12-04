Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?
Настасья Пинчук, корреспондент:
Необычная гимнастика со щенками – лучший антидепрессант. Сюда приходят за порцией умиления и гармонии.
Физические упражнения должны не просто бодрить тело, а захватывать дух. С этим запросом поможет партерная гимнастика со щенками. Это не просто тренировки, а взрывной микс фитнеса и умилительного общения с пушистыми малышами. Баланс тела и души, а также мощный заряд позитива гарантированы.
Дмитрий Новицкий, организатор партерной гимнастики со щенками:
Идея открыть студию принадлежит Полине. Я ее просто поддержал.
Полина Михунова, помощник организатора партерной гимнастики со щенками:
Я вообще изначально огромный любитель собак и животных в целом. Я искала такие занятия, хотела сама посетить, натыкалась в Москве, в Питере очень много таких занятий проводится. В Беларуси таких не было.
Дмитрий Новицкий:
Так как я профессиональный хореограф, мы решили совместить любовь к щенкам и знания в танцах.
Занятия начинаются с динамичной разминки, плавно переходящей в гимнастику. К слову, все упражнения выполняются под руководством профессионального тренера, а после в тренировку включаются четвероногие.
Дмитрий Новицкий:
Основная цель данных занятий – это снять стресс после тяжелой рабочей недели и совместить, скажем так, приятное с полезным, физические нагрузки и милые обнимашки. Безусловно, польза для здоровья есть. Первые 40 минут занятия проходит гимнастика. Занятия проводит профессиональный хореограф, дает хорошие упражнения, которые действительно помогают физическому здоровью, а часть со щенками – это отличная эмоциональная разгрузка.
На этот раз приехало 10 щенков дизайнерской породы белорусский колер. Малыши очень дружелюбные, любопытные и ласковые.
Подробности в видео.