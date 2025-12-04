Исполнил рэп на двух языках и выиграл! Пообщались со студентом года Минска

Алексей Осипов, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Сам конкурс проходил 26 ноября в Минском дворце культуры городском. Участвовало 14 финалистов из разных университетов Минска. Тематика конкурса была «Новый уровень начинается здесь» или другими словами «Я не тот, кем был вчера, я тот, кто есть сегодня». Сам конкурс подразумевал два этапа. Это была визитка на тематику нашего конкурса, ораторское выступление. И творческий номер, где каждый из участников мог проявить свои лучшие качества, где он выражал какую-то идею или же свое мастерство.

Моя суперсила заключалась в том, что у меня был рэп на двух государственных языках и хореографическая постановка, танец с нашими девчонками из хореографического коллектива. Посыл моего рэпа был в том, что молодежь не стоит на месте, молодежь инициативна, может развивать наше государство, стремится к развитию. В принципе, у нас был идейный коллектив, состоящий из наших педагогов, организаторов и моих друзей. Меня очень сильно поддерживали и в моем стремлении к победе.