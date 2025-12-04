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Православные верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

04 декабря 2025 08:54
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Введение во храм Пресвятой Богородицы. Православные христиане сегодня, 4 декабря, отмечают один из важнейших праздников, посвященный воспоминанию о событии, когда родители Марии привели ее в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы-2

В этом скрывается глубокий духовный смысл, который и сегодня подчеркивает важность семьи в воспитании ребенка в вере и доверии к Господу. Во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Несмотря на продолжение Рождественского поста, в этот день делается послабление – верующим разрешается есть рыбу, растительное масло.

# Православные в Беларуси

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