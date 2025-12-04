Путин: Россия не согласилась с некоторыми пунктами плана США по Украине

Как рассказал президент РФ Владимир Путин, встреча с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалась пять часов из-за сложностей предложенного мирного плана по Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью лидера РФ India Today.

По его словам, Москва еще не видела новых инициатив до встречи, поэтому пришлось детально рассматривать каждый пункт, но не со всеми из них Россия была согласна.

При этом президент отметил, что по целому ряду вопросов не удалось достичь согласия и что беседа была избирательной – Россия была готова рассматривать одни предложения и не соглашались с другими.

Фото: kremlin.ru