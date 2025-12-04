Прямой эфир

Путин: Россия не согласилась с некоторыми пунктами плана США по Украине

04 декабря 2025 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Путин: Россия не согласилась с некоторыми пунктами плана США по Украине-0

Как рассказал президент РФ Владимир Путин, встреча с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалась пять часов из-за сложностей предложенного мирного плана по Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью лидера РФ India Today.

По его словам, Москва еще не видела новых инициатив до встречи, поэтому пришлось детально рассматривать каждый пункт, но не со всеми из них Россия была согласна.

При этом президент отметил, что по целому ряду вопросов не удалось достичь согласия и что беседа была избирательной – Россия была готова рассматривать одни предложения и не соглашались с другими.

Фото: kremlin.ru

# Владимир Путин # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Снежный шторм парализовал движение на севере Японии
04 декабря 2025 08:51

Снежный шторм парализовал движение на севере Японии

Поляки не верят, что страна может войти в рейтинг самых богатых государств мира
04 декабря 2025 08:47

Поляки не верят, что страна может войти в рейтинг самых богатых государств мира

Президент Египта увеличил стоимость въездных виз более чем в два раза
04 декабря 2025 08:34

Президент Египта увеличил стоимость въездных виз более чем в два раза