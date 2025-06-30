Важна каждая минута – белорус разработал приложение для оказания первой помощи

«Молодым везде у нас дорога» – эти строки стали крылатыми. Молодежь – это будущее Беларуси. Это активные, мотивированные люди, у которых есть множество возможностей для развития. Для их поддержки создаются специальные фонды, ведутся банки данных талантливых представителей, назначаются стипендии и выделяются гранты. Минск – лидер по числу студентов и молодых специалистов. В столичных вузах обучаются более половины студентов страны. 29 июня 2025 года в Беларуси отметили День молодежи и студенчества. К празднику причастен каждый пятый белорус. О перспективах и ярких проектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Вы разработали мобильное приложение, которое предназначено для обучения оказания первой медицинской помощи. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.

Ян Острожинский, председатель Молодежного совета при администрации Ленинского района г. Минска:

Задумка разработки такого приложения у меня родилась еще в медицинском университете. Мобильное приложение «Крылья помощи», которое предназначено для обучения и сопровождения оказания первой помощи. Состоит из двух таких огромных компонент – это образовательная компонента и практическая. Первоначальная задумка проекта заключалась в том, чтобы связать пользователей приложения с системой оказания скорой медицинской помощи. То есть, чтобы можно было вызвать через мобильное приложение скорую помощь в один клик. При этом позвать на помощь других пользователей системы, которые находятся рядом. Пока скорая помощь едет… У нас ведь в городе Минске, да и по всей стране нормативы по доезду бригады скорой медицинской помощи соблюдаются. Мы укладываемся в те же 7 минут, например, 15. Но каждая минута пациента в критической ситуации важна. Пока бригада скорой помощи едет, ты начинаешь оказывать сердечно-легочную реанимацию. К тебе подбежит еще пара человек, помогут. Вместе вы повысите шансы пациента на выживание. Юлия Алексеюк:

Это приложение помогает не растеряться в критической ситуации. Какой-то алгоритм действий уже есть, да?