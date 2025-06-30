Инновационное приложение – рассказываем о новых смарт-билетах членов БРСМ

«Молодым везде у нас дорога» – эти строки стали крылатыми. Молодежь – это будущее Беларуси. Это активные, мотивированные люди, у которых есть множество возможностей для развития. Для их поддержки создаются специальные фонды, ведутся банки данных талантливых представителей, назначаются стипендии и выделяются гранты. Минск – лидер по числу студентов и молодых специалистов. В столичных вузах обучаются более половины студентов страны. 29 июня 2025 года в Беларуси отметили День молодежи и студенчества. К празднику причастен каждый пятый белорус.
О перспективах и ярких проектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:
Совсем недавно, 1 мая 2025 года Белорусский республиканский союз молодежи ввел новые смарт-билеты и перешел в цифровую экосистему. Сегодня наша самая крупная молодежная организация в стране объединила всю молодежь под новым лозунгом смарт-билетов. Создано новое инновационное приложение, в котором вся молодежь может посмотреть, какие мероприятия проходят в стране, какие мероприятия проходят в столице. Записаться, сформировать собственные мероприятия. Даже пообщаться во внутреннем мессенджере, найти единомышленников, проявить свою инициативу, показать себя.
Подробности в видео.