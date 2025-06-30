Чем занимаются в студенческих отрядах сегодня – ответил эксперт

«Молодым везде у нас дорога» – эти строки стали крылатыми. Молодежь – это будущее Беларуси. Это активные, мотивированные люди, у которых есть множество возможностей для развития. Для их поддержки создаются специальные фонды, ведутся банки данных талантливых представителей, назначаются стипендии и выделяются гранты. Минск – лидер по числу студентов и молодых специалистов. В столичных вузах обучаются более половины студентов страны. 29 июня 2025 года в Беларуси отметили День молодежи и студенчества. К празднику причастен каждый пятый белорус. О перспективах и ярких проектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Студотрядовская молодежь выступила с предложением об участии в строительстве Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске. Президент поддержал эту идею. Много ли желающих принять участие в этой стройке?

Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:

Желающих очень много. Здесь желание молодежи делится на два направления. Первое – молодежь хочет оставить свой след. Молодежь, как никто другой, понимает, что строительство парка Народного единства, Национального исторического музея – это именно те объекты, которые будут олицетворять единство не только молодежи, но и всей нашей страны, сохранение исторической памяти. Второе – молодежь видит, как руководство нашей страны, начиная от нашего уважаемого Президента Республики Беларусь, высших должностных лиц и любых руководителей на местах, поддерживают молодежную инициативу. Поддерживают студенческие отряды в Беларуси. Это та поддержка, которая является уникальной, я не побоюсь этого слова, для всего мира. Поскольку только в Республике Беларусь сохранилось такое студотрядовское движение, которое берет свое начало еще в 60-х годах прошлого века. Наши студенческие отряды работают не только в нашей стране. Они работают и на объектах в Российской Федерации. Конечно, это наши проекты – Августовский канал, строительство Республиканского патриотического центра воспитания молодежи на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. Все значимые объекты в нашей стране, начиная с 2002 года, не обходились без вклада молодежи.